نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار بالعامرية أول

تابع الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، أعمال كسح وتصريف تجمعات المياه بنطاق حي العامرية أول، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، والجهات المعنية من الصرف الصحي والحماية المدنية.وتفقد نائب المحافظ جميع المناطق الحيوية بحي العامرية أول، وكذلك الطريق الصحراوي بمنطقة الجراري، حيث تمت متابعة تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تمركز عربات الكسح والطوارئ، وجاهزية جميع معدات الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أنه تم وضع خريطة جديدة، أمس، للإسكندرية، للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة وتصريف المياه، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة، للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات.