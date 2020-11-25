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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل «قمة القرن».. الخطيب فى مسقط رأس مرتضى منصور: «لا نحب الصراعات»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:10 م
الخطيب
الخطيب
الدقهلية : عمرو الحوتى
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زار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قريتين في الدقهلية وحضر جلسة عرفية، وتفقد قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، والتقى عددًا من الأهالى ثم توجه إلى مسقط رأسه قرية "قرقيرة" التابعة لمركز السنبلاوين.

وقال الخطيب عن خلافاته مع رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، إننا نعمل ابتغاءً مرضاة الله ولا نحب الدخول فى صراعات مع أحد.

ومن جانبه، قال الشيخ محمود زارع، موجه العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، إن رضا الخطيب، عمدة قرية سنفا، أحد أقرباء محمود الخطيب دعاه لحضور جلسة عرفية، نظرا لأنه عضو في لجنة المصالحات بالقرية، ورفض الخطيب التعليق على ما يثار من مشاكل خاصة برئيس نادى الزمالك ووعد بإعادة الزيارة في أقرب وقت ممكن.

ويلتقي الأهلي والزمالك الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المعروفة بـ«قمة القرن».

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