التدخل السريع بالغربية ينقذ مواطنًا بلا مأوى ويسلمه لدار مسنين

أنقذ فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أبوالمجد مواطن بلا مأوى من إحدى محافظات الصعيد، وتم تسليمه إلى دار المسنين والعجزة.وأكد الدكتور خالد أبوالمجد، أنه بناء على تعليمات امانى خالد النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي تم إنقاذ مواطن يدعى عبدالجابر عبدالغنى من سوهاج.وكشف رئيس فريق التدخل السريع فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه اتضح أن هذا المواطن قد تم إدخاله قبل ذلك لدار المسنين وقام أشقاؤه باستلامه، وبالتحدث إليه أفاد بأنه بعد أن تم استلامه من قبل أشقائه قاموا بطرده مرة أخرى.وأضاف: أنه تم اصطحابه إلى دار المسنين والعجزة مع اتخاذ كافة السبل الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا.