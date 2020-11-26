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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ارتديها مع فساتين قصيرة.. كيفية تنسيق البوتس العالية فى الإطلالات الشتوية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:23 ص
البوتس العالية فى
البوتس العالية فى الإطلالات الشتوية
سلمى بدر
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تعتبر البوتس من الاكسسوارات المميزة التي تظهر أنوثة المرأة بطريقة أنيقة ورقيقة، خاصة عند ارتدائها مع الجيبات والفساتين القصيرة وتتوفر بتصميمات مختلفة، منهم استايلات تضفي الدفء والأناقة إلى الإطلالات.

ولاشك أن ارتداء البوتس العالية فوق الركبة يمنح المراة إطلالة أنيقة وأنثوية، خاصة إذا أحسنت تنسيقه، ولكي يكون اللوك متكامل تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الموضة مروة القاضي وتقدم نصائح لارتداء البوتس العالية في فصل الشتاء.
تنسيقها مع الملابس
تنسيقها مع الملابس القصيرة
- تنسيقها مع الملابس القصيرة:
يمكن تنسيق البوتس العالية مع الجيبات أو الفساتين القصيرة، فهي الأكثر ملائمة لهذا النوع من الأحذية، فضلا على أن هذا التنسيق يظهر ذوق المرأة الرفيع في اختيار الملابس والاكسسوارات.
الجينز
الجينز
- الجينز:
تتناسب البنطلونات الجينز مع البوتس العالية، لذلك يجب اختياره ضيق لكي تضعه المرأة تحت البوتس الذي يمكن أن يصل إلى حدود الركبة أو حتى أعلى وتنسيقه مع المعطف الطويل فوق الجينز مع البوتس.
توحيد الألوان
توحيد الألوان
- توحيد الألوان:
يجب توحيد الألوان وتنسيق البوتس العالي مع قطعة من الملابس كالقميص أو الجاكيت وعدم توحيد لون البوتس مع البنطلون، فالأجمل تنسيقه مع الجزء العلوي من الإطلالة.
شكل الجسم
شكل الجسم
- شكل الجسم:
تتناسب البوتس العالية مع شكل جسم المرأة الطويلة والنحيفة، فإن كانت ممتلئة أو قصيرة لا ينصح باختيارها هذا النوع من الأحذية، بل الاتجاه نحو البوتس القصيرة ذات الكعب العالي، وتنسيقها مع البنطلونات التي تناسب جسمهم حيث تكون واسعة خاصة في القسم السفلي منها.

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