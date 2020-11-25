«المصريين الأحرار» يهنئ هالة السعيد لحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية

هنأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، وزيرة التخطيط هالة السعيد، لحصولها اليوم على جائزة أفضل وزيرة عربية، بجائزة التميز الحكومى العربى لعام 2020.وأكد هانى لبيب المتحدث الإعلامى باسم الحزب أن حصول الوزيرة على تلك الجائزة الرفيعة له أكثر من معنى، أولًا أن المرأة المصرية تؤكد تواجدها الملموس والقوى على الساحتين العربية والعالمية، وثانيًا أن تلك الجائزة تؤكد أن التوجه نحو تمكين المرأة فى دولة 30 يونيو لم يأت من فراغ، وكان فى محله، وثالثًا أن الجائزة تأتى كذلك تتويجًا لجهود الوزيرة هالة السعيد نفسها، إذ إنها أثبتت كفاءة كبيرة فى قيادة وزارة التخطيط، ووضع حلول جذرية للأزمات التى صادفتها.وأشار إلى أن المرأة المصرية على الطريق الصحيح، وأنها ستصل إلى أبعد الآفاق مع إتاحة الفرص الحقيقية أمامها.