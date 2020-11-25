إغلاق كافيهات تقدم الشيشة للزبائن بطنطا

قامت شرطة المرافق في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ قرارات غلق كافيهات بمدينة طنطا بشأن عدم اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وتقديم الشيشة للجماهير.حيث تم تنفيذ قرار الغلق الصادر لعدد من الكافيهات لمخالفته قرارات الدولة بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وتقديم الشيشة للجماهير بناء على توجيهات مجلس الوزراء.تم تحرير المحضر اللازم حيال كل كافيه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.