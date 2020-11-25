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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:29 م
اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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شهدت منطقة المنصة بشرق القاهرة تراكمات غزيرة للمياه عقب سقوط الأمطار عصر اليوم، وواصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، من جولاته بأحياء محافظة القاهرة وهو في الوقت الحالي يتواجد مع اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، ورئيسي شركتي المياه والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمنطقة المنصة للإشراف على عمليات شفط المياه.

وناشد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على أجهزة المحافظة والصرف الصحي بالعمل الفوري على تراكمات الأمطار التي شهدتها محافظة القاهرة الساعات الماضية، من خلال التواجد الميداني بالشوارع.
محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)
محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)
محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)
محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)
محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)
محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمنصة (صور)

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