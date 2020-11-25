لماذا السمك فى صيام الميلاد المجيد؟.. دير القديسة دميانة يجيب

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.وقال الشماس يعقوب أسكرن، الخادم بمركز تسليم تاريخ الألحان والطقوس، إن هذا الصوم له طقسه الجميل وألحانه الرائعة والتسابيح والمدائح البديعة فى شهر كيهك وهو صوم من الدرجة الثانية، أى يؤكل فيه السمك ما عدا يومى الأربعاء والجمعة.بينما أجاب دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس، عن سؤال "لماذا نأكل السمك فى صيام الميلاد المجيد؟"، قائلا: "سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف على المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.. وقسمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين الأول هو أصوام من الدرجة الأولى وهى: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، والثاني هو أصوام من الدرجة الثانية وهى: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء".