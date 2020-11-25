النيابة تطلب تحريات المباحث وتشكل لجنة هندسية لفحص عقار الجمرك

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار جزئي بعقار قديم، تسبب في احتجاز شخص و3 أطفال، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد التقرير اللازم، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الجمرك، نظرًا لسقوط أجزاء من العقار الذي يقطنون فيه.وعلى الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، لموقع العقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم"، وسقوط أجزاء منه عالقة، واحتجاز مواطن وطفلين من قاطنيه بالطوابق العالقة، ونجحت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكي من إنزال المُحتجزين، كما تقرر إخلاء العقار المشار إليه من الجهات المعنية.وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.