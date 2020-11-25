رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:15 م
وزير العدل
وزير العدل
حسام محفوظ
طباعة
شاركت وزارة العدل في معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذي يقام خلال الفترة من 22-25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

واستعرضت الوزارة المشروعات الرقمية التي تتضمن 10 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، للارتقاء بالمنظومة القضائية بينها مشروع منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

ويهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات تتمثل في تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية، البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم، البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.

ينفذ المشروع في 136 محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفًا إلكترونيا يضم صورًا لملايين المستندات.

يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلًا عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية.

كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آليًا، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.

يتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية:
الاستعلام عن القضايا.
الاطلاع على القضايا ومستنداتها.
استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات.
توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا
عدالة مصر الرقمية.. تفاصيل مشروع «العدل» لإدارة ملفات القضايا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار

الجيزة تعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

الصور

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

image description

الأمطار تُغرق شارع جامعة الدول بالمهندسين

image description

أمطار على منطقة طرة

image description

الأمطار تغرق المعادي

الأكثر قراءة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

وفاة الأسطورة «مارادونا»

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق العمل بمعرض الكتاب بدار الأوبرا

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
صفوت البياضي
حتى أنت يا بروتس
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
المزيد

الثقافة

«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للجزائرية ياسمينة صالح

«لا ريح تقلنى».. مختارات للشاعر الكردى مؤيد طيب

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق العمل بمعرض الكتاب بدار الأوبرا

العبور إلى مَدْينَ.. قصص قصيرة للأديب السوري موسى رحوم عباس