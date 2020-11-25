رئيس وزراء إثيوبيا يطالب العالم بعدم التدخل في نزاع تيجراي

طلب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأربعاء، من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيجراي، قبل بضع ساعات من انتهاء مهلة حددها لقادة هذه المنطقة للاستسلام أو التعرض لهجوم "بلا رحمة" على عاصمتهم.بعد ثلاثة أسابيع من بدء النزاع بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتمردة في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، يثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي الخشية من الأسوأ بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 500 ألف نسمة.ورغم انقسامات بين دول إفريقية وأوروبية، عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع حول النزاع، من دون إصدار إعلان مشترك بعد انتهائه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعارك التي اندلعت في الرابع من نوفمبر.وفي وقت تنتهي مهلة الـ72 ساعة، مساء الأربعاء، يتمسك الطرفان المتحاربان بموقفيهما، إذ يؤكد رئيس تيجراي وزعيم "جبهة تحرير شعب تيجراي"، ديبريتسيون جبريمايكل، أن شعب تيجراي "مستعد للموت"، فيما يرفض أبي، الحائز جائزة نوبل للسلام 2019، بشكل قاطع أي "تدخل في القضايا الداخلية" الإثيوبية.وقال أبي، في بيان: "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به، وتدخل غير مشروع، واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي".وأضاف رئيس الوزراء أن "إثيوبيا لها الحقّ كونها دولة سيادية، في ضمان تطبيق قوانينها على أرضها الخاصة، وهذا بالتحديد ما نفعله"، ولطالما وصف أبي الهجوم العسكري بأنه "عملية لحفظ النظام".ويبرر أبي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة، والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب "الحفاظ على النظام السياسي والدستوري" في هذا البلد الفيدرالي.وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي ذروته، مع تنظيم في سبتمبر في تيجراي انتخابات اعتبرتها الحكومة الفيدرالية "غير شرعية".وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجيًا أبي عن السلطة.ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضًا على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة، إلا أن هذه الأخيرة نفتهما، ويتّهم أبي قوات تيجراي بشنّ هجوم مطلع نوفمبر على قاعدتين عسكريتين فيدراليتين في تيجراي وذبح بعد اندلاع النزاع، أكثر من 600 شخص في محلّة ماي كادرا.ويصعب التحقق على الأرض من مصادر مستقلة من تصريحات كل من المعسكرين إذ إن تيجراي شبه مقطوعة عن العالم منذ اندلاع النزاع.ويؤكد الجيش، الذي يدعو سكان ميكيلي إلى الفرار، أنه مستعدّ لتطويق المدينة بدبابات، وأن المعركة المقبلة ستكون "بلا رحمة".وباشر الاتحاد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقرًا له، محاولة وساطة وعهد بالمهمة إلى مبعوثين خاصين، هما الرئيس السابق لموزمبيق، يواكيم تشيسانو، ورئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، والرئيس السابق لجنوب إفريقيا، كغاليما موتلانثي.إلا أن الحكومة الإثيوبية كررت رفضها لمبادرة من هذا النوع في هذه المرحلة، مشيرةً إلى أنها "ستتحدث مع المبعوثين احترامًا للقادة الأفارقة".ودعا المستشار الأمريكي المقبل للأمن القومي، جايك ساليفان، بعد تعيينه من جانب الرئيس المنتخب، جو بايدن، المعسكرين إلى "بدء فورًا حوار" مع وسطاء الاتحاد الإفريقي.وليس هناك أي حصيلة دقيقة للمعارك التي أسفرت عن مئات القتلى على الأقل.إلا أن النزاع دفع حوالى أربعين ألف نسمة من سكان تيجراي إلى اللجوء إلى السودان، وتسبب بنزوح داخلي هائل في المنطقة، خصوصًا إلى ميكيلي، من دون التمكن من تحديد حجمه بشكل دقيق.وتحدث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بشأن الأزمة الإنسانية.وأعلن بوريل، في بيان، أن "رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة: ندعو كافة الأطراف إلى توفير الظروف التي تجعل ممكنًا الوصول بدون عقبات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك".