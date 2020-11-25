محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع مياه الأمطار

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، لتستوعب الأمطار التي يشهدها عدد من مدن المحافظة، مشددًا على رفع مياه الأمطار أولًا بأول، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.كما تابع محافظ كفرالشيخ، رفع مياه الأمطار وتواجد جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المدن بالشوارع، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين والمتابعة على مدار الساعة، مشددًا على تواجد رؤساء المدن ونوابهم والمسئولين لمتابعة أعمال رفع الأمطار حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.كما تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، موقع تدوير القمامة بمدينة كفرالشيخ، والذي سيتم تشغيله خلال المرحلة المقبلة، موجها بسرعة الانتهاء منه، مشددًا على رفع القمامة من الشوارع والأحياء على مدار الساعة، وأنه سيتابع بنفسه أعمال النظافة في المدن.