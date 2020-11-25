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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تعلن أسماء المرشحين لعمادة «القومي لليزر»

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:12 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
ريم محمود _ إسراء جمال
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أعلنت جامعة القاهرة الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب عمادة المعهد القومي لعلوم الليزر وعددهم 8 أساتذة من المعهد.

في سياق منفصل، تنظم جامعة القاهرة في العاشرة من صباح غدٍ، ندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن سلسلة ندوات مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، بحضور وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والطلاب.

تأتي الندوة في إطار دعم جامعة القاهرة للمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لدعوة الشباب إلى نبذ التعصب والكراهية.

تبدأ الفعاليات بفقرة فنية لكورال وزارة الشباب والرياضة أمام مبنى القبة، يليها عزف السلام الجمهوري بقاعة الاحتفالات الكبرى، كما يقدم فريق أوركسترا جامعة القاهرة فقرة فنية، يليها كلمات كل من: الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنتهي فعاليات اليوم بحوار مفتوح بين الأساتذة والطلاب مع ضيوف الجامعة حول أهم قضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.
جامعة القاهرة تعلن أسماء المرشحين لعمادة «القومي لليزر»
جامعة القاهرة تعلن أسماء المرشحين لعمادة «القومي لليزر»

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