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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:42 م
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
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زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، المستشفى الجامعي، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة خاصة في ظل توقعات بظهور موجة جديدة من فيروس كورونا.

جاء ذلك يرافقه الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، ومسئولي إدارات التموين الطب والصيدلة بمديرية الصحة وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ عددًا من الأقسام والمنشآت بالمستشفى والتي شملت أقسام: الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكلوي والتغذية، متابعًا انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بتلك الأقسام، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة بها.

وعقد الدكتور عاصم اجتماعا بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب وإدارة المستشفى، حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل داخل المستشفى وانتظام تقديم الخدمات بها، وآلية التنسيق بين أجهزة المحافظة والجامعة ضمن خطة المحافظة الشاملة لمجابهة أية أزمات محتملة خاصة فيما يتعلق باستعدادات مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل عدة محاور مثل: مراجعة الأرصدة المتوافرة بكافة مستشفيات المحافظة"على اختلاف أنواعها وتبعيتها من المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من الوزارة سواء لحالات الإصابة أو الأطقم الطبية، والتأكد من توافر مخزون ورصيد كافي من تلك المستلزمات وغيرها من الإجراءات.

وأشار نائب المحاف، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتنسيق بين كافة عناصر المنظومة الصحية، والتكامل بين كافة المؤسسات التنفيذية والجهات والرسمية، للعمل وفق خطة ورؤية موحدة ومدروسة للتعامل الفعال لمجابهة أية أزمات محتملة، خاصة في القطاع الطبي من خلال التنسيق والتكامل بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وغيرها من المنشآت الطبية القاعدية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي، بهدف توحيد الجهود والاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد لعبور أية أزمات بنجاح.
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

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