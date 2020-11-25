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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«بؤرة الفيروس».. أعداد مصابى كورونا فى حلوان (إنفوجراف)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:09 م
كورونا في حلوان
كورونا في حلوان
حسن الهتهوتي
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في الثامن من نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة عن أن منطقة حلوان من بين المُدن الأكثر إصابة بفيروس كورونا، تليها المرج، والشرابية، والمطرية، والبساتين، وشرق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.
تصريحات الوزارة، جاءت إنذارًا لسكان هذه المناطق التي تنبّهوا لخطورة الموقف في محيطهم الجغرافي، للابتعاد عن مناطق الزحام التي قد ينتج عنها انتقال العدوى سريعًا بين المواطنين، ومعها كانت الأطقم الطبية في المستشفيات المخصصة لعزل مصابي كورونا في هذه المناطق، تبذُل جهدًا كبيرًا لعلاج الحالات التي تتلقى العلاج لديهم، إلى جانب القيام بأدوارهم في باقي التخصصات الطبية على أكمل وجه.

- 3 مستشفيات بحلوان تستقبل مرضى كورونا.
- 40 حالة بمستشفى حميات حلوان.
- 15 داخل مستشفى النصر للتأمين الصحي.
- 4 حالات في مستشفى حلوان العام.
- مجهودات كبيرة يبذلها الجيش الأبيض في حلوان لإنقاذ المرضى.
- قدم مستشفى النصر شهيدتين (الممرضتين شيماء عيد ورشا أحمد).
- تعمل مستشفيات حلوان جنبًا إلى جنب مع مستشفى مايو للعزل الطبي.

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