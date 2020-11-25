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حوادث

«رجال الداخلية» يواصلون جهودهم لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:08 م
رجال الداخلية
رجال الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن الإسكندرية ومطروح، وعدد من المحافظات التي شهدت سقوط أمطار كثيفة، جهودها الأمنية فى تجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من آثارها السلبية، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى جميع المواقف الطارئة، طبقًا للخطة التي اعتمدتها وزارة الداخلية من إجراءات استباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأسهم رجال الشرطة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية، وتزامن ذلك مع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لاسيما المحافظات التى تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيئ على تنفيذها، من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم لتسيير الحركة المرورية.

كما تم نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور، ومن خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات.

ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية، وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم تلك الجهود الأمنية.

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