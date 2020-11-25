السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة عامل بالسجن ٦ سنوات لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وبأمانة سر صلاح فراج وصبحي حسانين ومحمد صلاح.تعود أحداث القضية ليوم ١٧ فبراير ٢٠٢٠ عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقيام "شاذلي ع ع، ٣٢ سنة"، عامل، ومقيم بشارع سفينة قسم قنا وله محل إقامة فى قرية الرياضية بمركز قنا بالاتجار فى المخدرات وحيازته كمية منها في منزله بالبياضية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل قوة لضبط المتهم وفور مشاهدته القوة حاول الفرار وتم ضبطه وبتفتيشه تم ضبط ١٢ لفافة حشيش من أحجام مختلفة وفرد خرطوش وسلاح أبيض كتر و٢٥٠٠ جنيه وتليفون محمول.واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.