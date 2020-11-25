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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بقتل عاطل في عين شمس 4 أيام

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:35 م
حبس المتهم
حبس المتهم
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة عمر صبيح، حبس المتهم بقتل عاطل بمنطقة عين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وأكد ابنه أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا، "له معلومات جنائية"، ومقيما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة"؛ مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالي - فيزا كارت - متعلقات شخصية)، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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