بعد تداول صورته.. «مسن شبرا» يناشد الصحة بالتكفل بعملية عينيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل مسن مشرد في الشارع، يرتجف من البرد والأمطار.وقال «فؤاد» مصور الرجل المسن في منشوره عبر إحدى مجموعات الفيسبوك: "هذا رجل يرتجف من البرد والأمطار، وهو موجود بشارع روض الفرج بشبرا مصر".وتفاعل المواطنون مع صورة المسن وتم تداولها بشكل واسع على السوشيال ميديا، وطالب عدد من رواد السوشيال ميديا وزارة التضامن بالتدخل لإنقاذ الرجل.«الدستور» نجحت في الوصول لهذا الرجل، وتبين أنه يدعى «ممدوح محمد محمد»، ويبلغ من العمر ٦١ عامًا.وقال «ممدوح» لـ«الدستور» إنه يعمل في مكتبة بشبرا، ولديه أسرة وأولاد (بنتين وولد) وجميعهم متزوجون، مشيرا إلى أنه ليس مشردا.وأضاف «ممدوح» أن أحد المارة قام بتصويره ونشر صورته على السوشيال ميديا لأنه يحتاج إلى تدخل وزارة الصحة والتكفل بعلاجه، حيث يعاني من مشكلة في عينيه، ويريد إجراء عملية جراحية ولكنها مكلفة، قائلا: «نفسي بس أعمل العملية وأكون كويس».