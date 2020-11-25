وزيرة التضامن تفتتح عددًا من المشروعات بالوادي الجديد غدًا

تستعد محافظة الوادي الجديد، غدًا الخميس، لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.أكد محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن الوزيرة ستتفقد معرض المنتجات البيئية بمقر الممشى السياحي بمدينة الخارجة، وتتفقد مقر مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمارتين المجاورتين للمركز لاستغلالهما لإقامة أسر ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة العلاج والتأهيل.وأضاف العديسي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، تشهد خلال الزيارة، تجهيز ٧٩ عروسًا من المقبلات على الزواج، مقدمة من صندوق تحيا مصر، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، ويتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني.وأوضح مدير مديرية التضامن بالمحافظة، أن الهدف من حملة تجهيز العرائس يأتي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن، ولفتت إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.وأضاف العديسي، أن الجولة تضم تفقد جمعية رعاية الطالب، لرفع كفاءة المبنى، مشيرًا إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة.