استمرار سقوط الأمطار المتوسطة المصاحبة للرياح بمطروح (فيديو)

شهدت مدينة مرسى مطروح، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة المصاحبة لرياح، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث أي تداعيات.وأغرقت مياه الأمطار التي استمرت على مدار اليوم الشوارع والميادين وأعاقت حركة سير المواطنين.ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على وضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد ومعالجة كافة نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع، موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول.وشدد محافظ مطروح على سرعة مراجعة وصيانة الأعمدة والمرور الدوري والتحرك المسبق لأعمال الصيانة مع التعامل الفوري مع أى شكاوى وحلها في حينها؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.