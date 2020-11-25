بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة على سيارة بالمهندسين
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:51 م
شهد أحد شوارع منطقة المهندسين بالجيزة سقوط شجرة، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح دون وقوع إصابات في الشارع أو تلفيات في السيارات على جانبي الطريق.
تشهد الجيزة أمطارًا رعدية غزيرة على كافة أنحاء المحافظة، ما تسبب فى تراكم مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والجانبية.
تشهد الجيزة أمطارًا رعدية غزيرة على كافة أنحاء المحافظة، ما تسبب فى تراكم مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والجانبية.
بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة على سيارة بالمهندسين
بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة على سيارة بالمهندسين
بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة على سيارة بالمهندسين
بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة على سيارة بالمهندسين