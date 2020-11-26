معرفة مواعيد امتحانات نصف العام 2021 ورابط متابعة الغياب

تعرف على مواعيد امتحانات نصف العام 2021





تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي وفقا لخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 23 يناير المقبل وبذلك يكون مدة الدراسة الفعلية 93 يوما عقب حذف الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 6 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير 2021 على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 20 فبراير وينتهي في 17 يونيو المقبل.





رابط متابعة غياب الطلاب إلكترونيا





من هنا ). مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع منحى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" يلجأ الكثير من أولياء الأمور إلى عدم ذهابهم إلى المدارس ومتابعة دروسهم إلكترونيا من خلال المنصات الإلكتروني والقنوات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولكن الوزارة وضعت شروط ومعايير لضبط الغياب والتعليم عن بعد لذلك أطلقت موقع يمكن لأولياء الأمور متابعة نسب غياب أبنائهم من خلاله عقب كتابة الرقم القومي للطالب من خلال هذا الرابط









الموجة الثانية من فيروس كورونا واستمرار الدراسة





قبل معرفة مواعيد امتحانات نصف العام 2021 يجب على الطلاب وأولياء أمورهم معرفة أنه لا نية تعطيل سير العملية التعليمية في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وراح ضحيته أكثر من مليون ونصف مواطن حتى الآن حيث أن وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجية جديدة تتيح للطلاب استذكار دروسهم عن بعد من خلال المنصات الإلكتروني والقنوات التعليمية ليتمكنوا من التحصيل الدراسي لاجتياز اختبارات نصف العام ونهاية العام وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة .



