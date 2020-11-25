تعطل حركة المرور بسبب سقوط شجرة فى وسط البلد

تعطلت حركة السيارات في شارع الجلاء، منذ قليل، عقب سقوط شجرة ضخمة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتقلت الخدمات المرورية؛ لتيسير حركة المرور.كانت المرور قد أعلنت عن استعدادها لموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، بناءً على تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الطقس غير المستقر، الذى تشهده مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة.