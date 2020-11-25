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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الأمطار تسبب شللًا مروريًا على طريق طنطا- زفتى (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:26 م
شلل مروري على طريق
شلل مروري على طريق طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تسببت الأمطار الخفيفة التي هطلت على محافظة الغربية، في حدوث شلل مروري على طريق طنطا- السنطة - زفتى، وتوقفت السيارات في الاتجاهين، حيث انتشرت البرك الطينية وتجمعات مياه الأمطار، بسبب سوء الأرضية، مما تسبب في ضجر المواطنين، ويحاول رجال مرور الغربية تسيير الطريق حاليًا.

وكانت محافظة الغربية، قد تعرضت منذ ظهر اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار المتوسطة والتي وصلت للغزيرة في بعض الأماكن، بشوارع وميادين مراكز المحافظة، لعدة مرات متتالية، مما أدى إلى تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات، خاصة في المدن التي تم تكسير شوارعها ولم يتم الرصف حتى الآن مثل مدينة زفتى.

وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار إلى تكون كميات هائلة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه مساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفراالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

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