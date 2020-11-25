فلسطين تُدين عمليات التهجير القسرى للمقدسيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، نقل حيازة منزلين يعودان الى فلسطينيين لصالح المستوطنين، في إطار المخطط الاحتلالي المتواصل، والهادف لترحيل 700 مقدسي من منازلهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعا: إن ذلك جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية، الرامية إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتهجير مواطنيها المقدسيين.وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد المدينة المقدسة ومقدساتها وأهلها، معتبرة أنه استغلال بشع وسباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الضم والتوسع والتهويد الاستعمارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية لإدارة ترامب.وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولى، خاصة تجاه نظام الفصل العنصرى الذي تكرسه في فلسطين المحتلة.