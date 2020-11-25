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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: روسيا تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقى موسكو

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:54 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
مروة عنبر
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قال سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، إن بلاده تتطلع لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء: ندعم الحكومة العراقيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق، والقضاء على الإرهاب، ونقف إلى جانب وحدة وسيادة العراق.

وبحث الجانبان سُبُل تدعيم، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ومنها: المجالات ذات الطابع الاستراتيجيّ والحيويّ ، سياسيًّا، واقتصاديًّا، وتجاريًّا؛ تعبيرًا عن الحرص على تبادل المصالح المُشترَكة.

وأعرب حسين عن حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات التاريخيّة التي تربط بين البلدين، داعيًا إلى فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون، مُوضِحًا: العلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة تشهد تطوُّرًا ملحوظًا، وحققت إنجازات على مُستوى المصالح الثنائيّة، ومنها: العمل على تفعيل 14 مذكرة تفاهم بين البلدين تخص التربية، والتعليم، والصحة، والنفط، والنقل، والتي ستوقع خلال عام 2021، وعقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، والفني.

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