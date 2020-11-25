شنق نفسه.. انتحار طفل داخل منزله فى قنا

انتحر طفل شنقًا، عصر اليوم الأربعاء، داخل منزله في مركز قوص جنوبى محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده انتحار طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيم بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا، وذلك بعدما شنق نفسه فى سقف منزلهم بدائرة قوص.وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى قوص المركزي جثة هامدة، وسيتم عرض الجثة للطب الشرعى، وما زالت تحريات المباحث مستمرة لكشف ملابسات الحادث، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.