مياه المنيا: خطة لإنجاز تركيب العدادات مسبقة الدفع

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع اليوم، حيث تمت مناقشة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخاصة بسرعة تركيب العدادات مسبقة الدفع، والتسهيلات المقدمة للجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل كل العقبات.وأضاف الشهاوى أن الاجتماع ناقش تدعيم كل القطاعات المختلفة بالشركة بكوادر شبابية لتأهيل جيل جديد قادر على تحمل المهام والمسئوليات.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن الشركة تسعى جاهدة للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للوصول إلى رضا المواطن المنياوي.