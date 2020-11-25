وزير التنمية المحلية لرؤساء المدن والمراكز: تواجدوا فى الشارع

طالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين توخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.