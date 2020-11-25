عمليات التنمية المحلية: رفع تراكمات المياه مستمر للتعامل مع الأمطار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية وخلال اليومين القادمين، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة.وتلقى اللواء محمود شعراوي تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح التي تعرضت لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع، بالإضافة إلى متابعة جهود عدد آخر من المحافظات التي شهدت اليوم سقوط أمطار على بعض المناطق اليوم، ومنها القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية.وقال وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وكذا سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية.