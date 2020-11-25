رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انهيار أجزاء من منزل قديم فى الإسكندرية بسبب الأمطار

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:21 م
انهيار أجزاء من منزل
انهيار أجزاء من منزل
شيماء حمودة
طباعة
انهارت أجزاء من منزل قديم بمنطقة بحرى حي الجمرك في الإسكندرية، تحديدًا بشارع ابن الحداد، وذلك بسبب النوة الشتوية التي تعرضت لها عروس البحر المتوسط منذ فجر اليوم، ما أدى إلى انهيار سلم العقار وحبس سكان العقار داخله.

وفور تلقي البلاغ توجه رجال الحماية المدنية وقوات الدفاع المدني، لإنقاذ الأطفال ونزول السكان العالقين داخل العقار، وتم إخلاء العقار من السكان وهم فردان دون حدوث أي إصابات، وتم إبلاغ كل الجهات المعنية، وعم كوردون أمني حول العقار، حفاظًا على أرواح المارة.

وضربت محافظة الإسكندرية اليوم موجة من الطقس السيئ، لمصحوب بهطول أمطار متوسطه منذ صباح اليوم على معظم أنحاء المحافظة من المتوقع أن تزيد للغزيرة ومصحوبة بسرعة شديده في الرياح وسحب رعدية متراكمة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة استعدادا للنوة الشتوية، وتعاملت مع عدم الاستقرار الجوي وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للارصاد الجوية.

ووزعت الجهات التنفيذية بمحافظة الاسكندرية سيارات شفط مياة الأمطار في مختلف الأحياء السكندرية فتمركزت سيارتين ببرج العرب، 7 سيارات و٤ بدالات في حي العامرية أول، ١٠ سيارات و٥ بدالات في حي غرب، ١٦ سيارة و٥ بدالات في حي شرق، ١٠ سيارات و٥ بدالات في حي منتزة تان، ١٣ سيارة و٩ بدالات في حي منتزة أول، ١٣ سيارة و٩ بدالات في حي وسط، ٥ سيارات وبدالة في حي الجمرك، ١٠ سيارات وبدالة في حي العجمي وأخيرًا ٤ بدالات في حي عامرية ثان.

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار

«المترو» ينفى تعطل خط «حلوان-المرج» بسبب الأمطار

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

الصور

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

image description

الأمطار تُغرق شارع جامعة الدول بالمهندسين

image description

أمطار على منطقة طرة

image description

الأمطار تغرق المعادي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ القاهرة يناشد المواطنين عدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
صفوت البياضي
حتى أنت يا بروتس
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
المزيد

الثقافة

«الثقافة»: افتتاح متحف الفن الحديث فى موعده

كواليس محاكمة رواية «يوميات ضابط في الأرياف»

«قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا».. ندوة بالأعلى للثقافة

منتدى عفيفي مطر يناقش «مفيشْ رقمَ بيرد» لـ محسن محمد غدًا