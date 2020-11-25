انهيار أجزاء من منزل قديم فى الإسكندرية بسبب الأمطار

انهارت أجزاء من منزل قديم بمنطقة بحرى حي الجمرك في الإسكندرية، تحديدًا بشارع ابن الحداد، وذلك بسبب النوة الشتوية التي تعرضت لها عروس البحر المتوسط منذ فجر اليوم، ما أدى إلى انهيار سلم العقار وحبس سكان العقار داخله.وفور تلقي البلاغ توجه رجال الحماية المدنية وقوات الدفاع المدني، لإنقاذ الأطفال ونزول السكان العالقين داخل العقار، وتم إخلاء العقار من السكان وهم فردان دون حدوث أي إصابات، وتم إبلاغ كل الجهات المعنية، وعم كوردون أمني حول العقار، حفاظًا على أرواح المارة.وضربت محافظة الإسكندرية اليوم موجة من الطقس السيئ، لمصحوب بهطول أمطار متوسطه منذ صباح اليوم على معظم أنحاء المحافظة من المتوقع أن تزيد للغزيرة ومصحوبة بسرعة شديده في الرياح وسحب رعدية متراكمة.ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة استعدادا للنوة الشتوية، وتعاملت مع عدم الاستقرار الجوي وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للارصاد الجوية.ووزعت الجهات التنفيذية بمحافظة الاسكندرية سيارات شفط مياة الأمطار في مختلف الأحياء السكندرية فتمركزت سيارتين ببرج العرب، 7 سيارات و٤ بدالات في حي العامرية أول، ١٠ سيارات و٥ بدالات في حي غرب، ١٦ سيارة و٥ بدالات في حي شرق، ١٠ سيارات و٥ بدالات في حي منتزة تان، ١٣ سيارة و٩ بدالات في حي منتزة أول، ١٣ سيارة و٩ بدالات في حي وسط، ٥ سيارات وبدالة في حي الجمرك، ١٠ سيارات وبدالة في حي العجمي وأخيرًا ٤ بدالات في حي عامرية ثان.