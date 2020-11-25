التصريح بدفن عامل سقط من الطابق الخامس بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن عامل لقى مصرعه، ثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار تحت الإنشاء، بمنطقة التجمع.تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عامل بناء من الطابق الخامس بعقار تحت الإنشاء، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.وتبين من التحريات أن المتوفى «يحيى. أ»، عامل بناء، أثناء نقل الطوب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، حيث أصيب بكسر فى الضلع، ونزيف داخلى، وتم نقله بسيارة إسعاف، لكنه توفى قبل أن يصل إلى المستشفى.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.