الشركة المصرية للاتصالات.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الأراضي إلكترونيًا

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رابط الشركة المصرية للاتصالات.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الأراضي إلكترونيا

في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم خلال الأشهر الماضية إتاحة الشركة المصرية للاتصالات we لعملائها موقع إلكتروني يمكنهم من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك بإتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات we عبر هذا الرابط ( من هنا





كتابة كود المحافظة ورقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته





الضغط على كلمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





ظهور إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي بالتفاصيل





طرق دفع فواتير التليفون الأرضي وفقا لشركة المصرية للاتصالات we

حددت الشركة المصرية للاتصالات we عدة وسائل لدفع فواتير التليفون الأرضي المنزلي الربع سنوية إلكترونيا والتي يجب دفعها بشكل ربع سنوي قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الشركة وهي :-





_ محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات الثلاثة





_ شركات التحصيل الالكترونية (أمان _ ضامن _ فوري_ مصاري ...)





_ ماكينات الصرف الآلي للبنوك





_ كافة فروع السنترالات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية





_ مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات





للمتخلفين عن الدفع .. تعرف على قيمة الغرامة

قبل معرفة رابط الشركة المصرية للاتصالات .. كيفية الاستعلام عن فاتورة الأراضي إلكترونيا يحب أن يعرف عملاء الشركة المصرية للاتصالات قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي عقب انتهاء المهلة المحددة لهم والتي تبدأ ب 10 جنيهات كحد أدنى و 10٪ من إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية بحد أقصى والتي يجب دفعها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع التي حددتها الشركة.



