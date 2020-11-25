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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دعاء المطر والرعد الوارد في السنة النبوية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:17 م
دعاء المطر
دعاء المطر
نعمات مدحت
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تشهد البلاد على مدار الـ 72 ساعة القادمة سقوط أمطارًا غزيرة على بعض المحافظات في السواحل الشمالية، ووفقا لما أكدته السنة يعتبر المطر موطنا من مواطن استجابة الدعاء، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة دعاء المطر والرعد الوارد في السنة النبوية، هناك العديد من مواطن استجابة الدعاء، حيث قال نبينا أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد وأن يدعو ما شاء فإن الدعاء مستجاب.

دعاء المطر والرعد الوارد في السنة النبوية

هناك العديد من دعاء المطر والرعد التي وردت عن رسول الله في المطر والرعد منها:
-«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، و«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». 

- ومنها ما ورد وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".

- اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا

-مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

-اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

-سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

-اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

-اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

-اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما اتمناه. 

- "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك،  اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،اللّهُمَ بِعِزّ عَظَمَتك ۆجَلّٱلَك اسّألُك بِعَدَدّ مِنّ سَجَدّ لَك فِی حَرَمّك المُكَرّم، مِنّ يّۆم خلقك الدّنيَا إلى يّۆم القِيّامَة أنّ تُحَقِقّ لي أمّنِيَاتِي، ۆأمّنِيَات كَلّ مِنّ أحِبّهُم، ۆأنّ لا تَكسِرّ ليّ ظَهّرَاً، ۆلا تصّعب لي حَاجَّة، ۆلا تُعَظِمّ عَلَي أمّرَا .

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