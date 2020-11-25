«تنسيقية الأحزاب» تشارك فى معرض النقل الذكى واللوجستيات

شارك عبدالعزيز الشناوي، القائم بأعمال أمين عام حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد من التنسيقية، بفعاليات المعرض الثالث للنقل الذكي واللوجيستيات الذي تنظمه وزارة النقل هذه الأيام في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة.وشارك الشناوي ضمن وفد التنسيقية في اليوم الثاني للمعرض، الذي جرى فيه تنظيم جلسة نقاشية حول السكك الحديدية ومشروعاتها وأعمال التطوير التي تتم فيها، بحضور وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، وممثلي بعض الشركات المصرية والأجنبية المنفذة للمشروعات في السكك الحديدية.وأعقب الجلسة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات وهيئة السكك الحديدة وهيئة مترو الأنفاق، لتنفيذ مشاريع جديدة.كما تجول الشناوي ووفد التنسيقية في قاعات المعرض، وزار قسم وزارة النقل، وقسم مترو الأنفاق، وقسم قطاع النقل البحري، وقسم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.وعلى هامش مشاركته، أجرى الشناوي بعض المناقشات مع قيادات النقل البحري والسكك الحديدية في إطار تبادل الرؤى حول التطوير والتنمية.