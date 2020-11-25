اليونان: تمويل الاتحاد الأوروبي للأزمات سوف يغير المسار

ترى الحكومة اليونانية أن خطة الاتحاد الأوروبي "الجيل القادم" لتمويل التعافي الاقتصادي سوف تغيرقواعد اللعبة بالنسبة لبلد تضرر من الوباء، بينما كان يهرول للخروج من أزمة ديون استمرت عقدًا من الزمن.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير المالية المناوب، ثيودوروس سكيلاكاكيس، في فعالية عبر الإنترنت لعرض خطة اليونان لاستخدام الأموال الأوروبية: "المبالغ كبيرة جدًا، بحيث يمكن باستخدامها بشكل صحيح تغيير مسار البلاد".وترغب اليونان في استخدام الأموال للاستثمار في المبادرات الخضراء والرقمية، وتعزيز التوظيف ومهارات العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع الاستثمار الخاص.ووفقًا للخطة، سوف يكون الهدف الرئيسي لأثينا هو "تغطية فجوة الاستثمار والإنتاج والعمالة الكبيرة المتوطنة في أداء الاقتصاد اليوناني على مدى العقد الأخير، والتي تدهورت بسبب الوباء الحالي".ومن المقرر أن تحصل اليونان على 32 مليار يورو (38 مليار دولار) من تمويل الاتحاد الأوروبي، منها 19.4 مليار يورو ستكون على هيئة منح.