«المصري أفندي» يودع شاشة «القاهرة والناس».. السبت

أعلن الإعلامي محمد علي خير، موعد الحلقة الأخيرة من برنامج "المصري أفندي" عبر شاشة "القاهرة والناس"، ليكون السبت المقبل 28 نوفمبر الجاري.وتوجه خير بالشكر لطارق نور رئيس القناة ولإدارة القناة، متمنيا التوفيق للإعلاميين خيري رمضان وإبراهيم عيسي ومحمد هاني وكريمة عوض وآخرين في تجربتهم الجديدة عبر برنامج «حديث القاهرة» على شاشة القاهرة والناس والمقرر عرضه قريبا.وقال محمد علي خير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السبت القادم 28 نوفمبر 2020 سيكون موعدكم مع الحلقة الاخيرة من برنامج المصري افندي..بعد تجربة مهنية محترفة تواصلت فيها مع حضراتكم طوال مايزيد عن 4 سنوات".وأضاف: "كل التحية للكبير طارق نور ولادارة القناة مع تمنياتي الطيبة للاصدقاء الاعزاء خيري رمضان وابراهيم عيسي ومحمد هاني وكريمة عوض واخرين في تجربتهم الجديدة عبر برنامج ( حديث القاهرة) علي شاشة القاهرة والناس..والذي سيطل عليكم قريبا".وختم: "استراحة قصيرة احتاجها.. وأعاود بعدها لقاءكم مجددا بإذن الله عبر منبر إعلامي آخر".