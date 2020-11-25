«المترو» ينفى تعطل خط «حلوان-المرج» بسبب الأمطار

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية حول توقف حركة القطارات بالخط الأول "حلوان- المرج الجديدة" بسبب هطول الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.وأكدت الشركة، في بيانها، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وحركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين ولا يوجد بها أي أعطال أو توقف.وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر قبل نشره.