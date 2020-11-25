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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن مريض ألقى نفسه من الطابق الثالث بقصر العيني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:57 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة مريض بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، وتسليم الجثة لذويها.

انتقلت الشرطة على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، بعد حالة من الذهول أصابت المحيطين بالواقعة، جراء المشهد المروع الذي أحاط بمكان الواقعة، خاصة أنها تتعلق بمريض مقيم بأحد عنابر المستشفى.

بدأت الواقعة، بإلقاء المريض محمد محسن 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث بمستشفى قصر العيني، ليلقى مصرعه في الحال.

وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث، وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.

أخطرت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مستشفى قصر العيني بالواقعة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفي.

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