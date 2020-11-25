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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كوميكس وصور».. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع المطر؟

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:54 م
أمطار
أمطار
إيمان ماهر
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تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة.

وتصدرت الحالة الجوية تريند تويتر، حيث قال كريم احد رواد تويتر:"‏هو انا ليه محدش قالي دعتلك فى المطرة"، بينما علق آخر:"‏انا معنديش دعوه ممكن ادعي بيها في المطرة دي غير ان الاهلي يكسب افريقيا يوم الجمعه، يارب افريقيا تبقي لينا السنادى يارب".

وغردت شروق:"‏المطره جميلة"، وتابعت انجي:"‏لما يجيلك إيميل من المدرسة إن الولاد هيخرجوا بكرة بدري عشان المطرة.. يو فيل لايك أنا شفت الفيلم ده فين قبل كده؟!!.. أنزل أجيب حاجة الكيك ولا إيه؟!!".

بينما قالت إيمان عوض:" ‏مطر ورعد جامد جدًا في مصر الجديدة".

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

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