أجهزة محافظة القاهرة بالشوارع لشفط تراكمات مياه الأمطار

كثفت أجهزة محافظة القاهرة من تواجدها بالشوارع تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع.وشدد عبدالعال على التأكد على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين مع المرور على بالوعات الصرف والتأكد من تسليكها والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها.وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات مهيبًا بفرق الطوارئ التواجد في الشوارع لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أى تراكمات.