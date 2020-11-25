محاكمة عامل بصيدلية يروج المواد المخدرة بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عامل بصيدلية إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه يحيازة كمية من مخدر الترامادول قبل ترويجها.وأقر المتهم بحيازته 110 شرائط من مخدر الترامادول قبل ترويجها بدائرة القسم مستغلا عمله فى إحدى الصيدليات.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عامل بصيدلية بترويج مخدر الترامادول وبيعه للشباب.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.