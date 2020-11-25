البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بختام التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين شرائح مختلفة من المتعاملين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 639.2 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جي إكس 30" بنسبة 50.65، بما يعادل 71 نقطة، ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31%، بما يعادل 28 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2037 نقطة، ما ساهم في تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 89. 0%، بما يعادل 26.74 نقطة، ليغلق عند مستوى 2984 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 2.132 مليار جنيه، بتداول حوالي 841.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 57.7 ألف صفقة بيع وشراء.