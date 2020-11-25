«قومي المرأة» يهنئ هالة السعيد باختيارها أفضل وزير عربية

هنأت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة التهنئة للدكتورة هالة السعيد قائلة: "مبروك للوزيرة الدكتورة هالة السعيد فوز مستحق أفضل وزيرة في العالم العربى، تحيا مصر، مبرووووك صديقتي الغالية".وحصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.