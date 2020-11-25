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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
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د. محمد الباز
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أمطار على منطقة طرة
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:00 م
أمطار على منطقة طره
نور أيمن
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