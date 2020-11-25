تصريحات مثيرة لـ إلهام شاهين: «جربت الرجالة مرة واتنين.. والهلفوت صنعني»

"لا أخاف من تقديم الأدوار التي أبدو فيها قبيحة"

"أصبحت نجمة بعد الهلفوت"

"مسيحيات ارسلوا لي شكر"

"نور الشريف أكثر ممثل ارتحت معه"

"مبقتش قادرة أتحمل راجل"

تصريحات كثيرة ومثيرة للجدل صرحّت بها الفنانة إلهام شاهين، في لقائها مع لميس الحديدي، مساء أمس الثلاثاء، حيث تحدثت فيه عن عدة أشياء تخص حياتها وعملها وأزمة كورونا.أكدت إلهام شاهين أنها لا تخاف من تقديم أدوار تبدو فيها قبيحة أو كبيرة في السن، هو حتى أم لممثل قريب من سنها، مشيرة أنها تفضل القيام بأدوار تخشى الممثلات تقدمها، وكشفت عن أنه لابد أن تقدم الأفلام بشكل يساعد على حل المشاكل ومواجهتها، فلابد أن يحمل الفيلم قضية تقوي المرأة.وقالت إلهام شاهين إنها أصبحت نجمة بعد مشاركتها في بطولة فيلم"الهلفوت" مع الزعيم عادل إمام، مضيفة إنها كانت تعتبر نفسها نجمة تلفزيونية قبل فيلم"الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما.أكدت الفنانة إلهام شاهين إن هناك نساء مسيحيات أرسلن لها خطابات شكر، بعد عرض فيلم "واحد صفر"، الذي ناقش قضية طلاق المرأة المسيحية، مشيرة إلى أن قيمة الفيلم تكمن فى القضية التى يناقشها.قالت النجمة إلهام شاهين إن أكثر ممثل ارتاحت في الوقوف أمامه هو النجم الراحل نور الشريف، حيث وقفت أمامه في السينما والتليفزيون والمسرح، موضحة أنه شخصية مميزة ومثقفة ومختلفة.تحدثت إلهام شاهين عن حياتها الشخصية قائلة إنها مارست الأمومة على شقيقها أمير، مضيفة: "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي"، وأكدت إلهام شاهين أنها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها، قائلة: "جربت وفشلت مرة واتنين"، وأوضحت أن صراحتها الشديدة تسببت فى غضب الكثيرين منها.