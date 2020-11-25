سقوط أمطار على عدة مناطق في الجيزة

تعرضت عدة مناطق بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم الأربعاء، إلى سقوط أمطار متوسطة، ما تسبب في تجمعات للمياه في الشوارع.وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرر إلغاء الدراسة في الفترة المسائية، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، ذلك للطلاب والمعلمين، تحسبًا لهطول الأمطار بعدد من مناطق المحافظة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.كما وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط أي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة، إضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة تجفيف وشفط أي آثار للمياه بمحيط المدارس أو بداخلها.وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة البلاعات، والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.وأكد راشد على استقبال أي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء أو سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة، للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات، والتي تم ربطها مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.