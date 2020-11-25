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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد مريضة «داء الفيل».. حكايات من دفتر إنسانيات وزارة التضامن

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:55 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
سالي رطب
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تقمصت دور الأب ولم يقتصر وجودها على أنها مجرد وزارة خدمية تعمل مثل باقي الوزارات في مصر، وإنما كانت يد الخير التي امتدت للكثير من المحتاجين والفقراء في مصر، فاستجابت وزارة التضامن الاجتماعي للكثير من الحالات ممن يعانين من ضيق الحال ووفرت لهم كل احتياجاتهم.

فاستجابت الوزارة للعشرات من الحالات التي انتشرت صورها على منصات التواصل الإجتماعي، وبعد بحث حالتهم قاموا بتدبير كافة احتياجاتهم.

"الدستور" بالتزامن مع استجابة الوزارة للسيدة المصابة بداء الفيل عرضت حكايات من دفتر إنسانيات الوزارة.

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