9 وفيات و1720 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 9 وفيات و1720 جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 740 وفاة، و87838 إصابة.وقالت الوزارة في التقرير اليومي للوضع الوبائي في فلسطين إن 490 حالة شفاء سجلت اليوم، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 72168 حالة.